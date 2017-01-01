Yeni yıla denizde girdiler

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden 22 kişinin bulunduğu grup, 2017 yılını da denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren grup üyeleri, saat 00.00'da denize girdi.

Soğuk havaya aldırmadan yeni yıla denizde giren grup üyeleri bir süre yüzdükten sonra sahile çıktı. Grup üyeleri yeni yılın mutlu ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu.

Denizden çıktıktan sonra açıklama yapan gruptakilerden Necati Yayla, soğuğa aldırmadan yeni yılı denizde karşıladıklarını söyledi.

Yeni yılın terör ve acıdan uzak olması temennisinde bulunan Yayla, "Her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Yeni yıl huzur, mutluluk ve güzellikler getirsin." dedi.

Doğukan Sarıkaya ise 2017 yılının Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

2017 yılının ilk saniyelerini sahil civarındaki eğlence yerlerinden atılan havai fişek gösterilerini izleyerek geçiren grup, daha sonra sahilden ayrıldı.