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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de

01 Ocak 2017 Pazar, 01:04
İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki jandarma karakolunda görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı.

Bakan Soylu, Derecik beldesindeki programının ardından beraberindekilerle Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki Durak Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Soylu, yol kontrol noktasında görev yapan askerlerle sohbet etti, telsizle Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı.

Askerlere aileleriyle hayırlı ve mutlu bir yıl dileyen Soylu, şunları söyledi:

"Bugün memleketimizin en ücra köşesi olan Derecik beldesine geçtik. Derecik'te eğer bugün huzur varsa, orada milletimiz huzur içindeyse burada yaptığınız asil görev sayesindedir. Buna inanıyoruz. Bugün sıfırın altında 20-25 derecede arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görev yapan evlatlarımız, kahramanca mücadele ederek destan yazıyorlar. Bu mücadelenin azmi, kararlılığı devam etmektedir. Allah milletimize bizi mahçup etmesin.

Ailelerinize, sizlere hayırlı yıllar diliyoruz. Allah sizleri korusun, hayırlı geceler."

Soylu, daha sonra Yüksekova ilçesine hareket etti.

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