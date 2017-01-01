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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü

01 Ocak 2017 Pazar, 01:07
Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü

KONYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke'nin fethinin 1386. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki program, mehter takımı gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, programda yaptığı konuşmada, İslam'ın hayatın her alanını kuşattığını söyledi.

Kabe'nin yeryüzündeki tüm Müslümanların kıblesi olduğunu belirten Parlak, şöyle devam etti:

"Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke’nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. Biz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir kutlu peygamberin, önderimiz, efendimiz ve peygamberimizin komutasında gerçekleşen Mekke’nin fethini her yıl yeniden kutlayarak küresel emperyalist kuşatmaya kültürel bir kuşatmaya cevap verdiğimizin farkındayız."

Program, spor gösterileri, Grup Genç'in konseri, Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması ödül töreni ve umre kurasıyla sona erdi.

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