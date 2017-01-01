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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Validen nöbet tutan güvenlik güçlerine ziyaret

01 Ocak 2017 Pazar, 01:11
Validen nöbet tutan güvenlik güçlerine ziyaret

VAN (AA) - Van Valisi ve Van Büyükşehir Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yeni yıla girmesi için görev başında olan asker ve polisleri ziyaret etti.

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığına giden Taşyapan, burada İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz ve nöbet tutan personelce karşılandı.

İl Jandarma Komutanlığında görev başındaki askerlerin yeni yılını kutlayan Taşyapan, askerlerle bir süre sohbet etti.

Taşyapan, yılbaşı dolayısıyla Van'ın güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimize yeni yılda sağlıklı, huzurlu, sevdikleriyle birlikte mutlu bir yıl dilemek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle, vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğimizi korumak adına mesai, tatil, bayram, yılbaşı demeden görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize kazasız belasız, hayırlı görevler diliyor, hepsini Allah'a emanet ediyorum."

Daha sonra 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğinde polis memurlarının da yeni yılını kutlayan Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Yüksel ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne geçti.

Burada çevik kuvvet polisleriyle bir araya gelen Taşyapan, zor ve stresli bir görev ifa ettiklerini dile getirerek polislere görev dışındaki zamanlarını aileleriyle geçirmelerini tavsiye etti.

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