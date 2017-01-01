Yeni yılda Halepli çocuklar için barış dilediler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADIYAMAN (AA) - Kahta'da bir araya gelen çocuklar, yeni yılı sokakta kutladı ve yaktıkları dilek fenerlerini Halepli yaşıtları için gökyüzüne bıraktı.

Kahta İlçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan bir grup çocuk, yeni yılı kutladıktan sonra, güçlü Türkiye ve Halepli yaşıtlarının özgürleşmesi için dilek fenerlerini yakarak gökyüzüne bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan 13 yaşındaki Ahmet Çelik, Türkiye'de yılbaşını huzurlu ve güzel bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Halepli kardeşlerinin yeni yılı kutlayamadığını ifade eden Çelik, "Yeni yılın onlara barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Yeni yıl dileğinde Türkiye'nin gücünün daha çok olmasını, terörden uzak ve huzurlu bir Türkiye istediklerini anlatan 15 yaşındaki Muhammed Can ise genç nesil olarak her zaman devletin yanında olduklarını aktardı.



Ellerindeki dilek fenerlerini adını barış koyan çocuklar, hep birlikte fenerleri yakarak ülkeleri ve tüm dünya için savaşsız bir yaşam diledi.

