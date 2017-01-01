Kahramanmaraş'ın son ve ilk bebekleri

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2016'nın son bebeği erkek, 2017'nin ilk bebeği kız oldu.

Göksun ilçesinden gelen Ayşe Telci, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda, saat 22.00'de sezaryenle 2 kilo 850 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Ayşe ve Yusuf Telci çiftinin, Yusuf ismini koydukları bebek, ailenin ikinci, 2016'nın ise son bebeği oldu.

Anne Telci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok duygulu olduğunu ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İkinci erkek çocuklarını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiğini ifade eden Telci, evlatlarına iyi bir gelecek diledi.

Aynı hastanede saat 00.00'da sezaryen doğumla 3 kilo 460 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getiren Gönül Yarım da eşiyle yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Yarım da üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini, iki erkekten sonra kız evlat sahibi olduklarını belirtti.

Kız çocuğu en çok ağabeylerinin istediğini anlatan Yarım, ağabeylerinin isteğini Allah'ın nasip ettiğini, sağlık bir şekilde büyütmeyi diledi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten baba Cuma Yarım ise Allah'tan çocuğu olmayanlara da nasip etmesini ifade etti.

Çocuğunun sağlıklı, sıhhatli, vatanına ve milletine hayır bir evlat olarak büyümesini dileyen Yarım, çocuğunu hayırlı bir şekilde büyütmek istediğini sözlerine ekledi.

Yarım, sağlık personeline ilgilerinden dolayı teşekkür etti.