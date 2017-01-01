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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi

01 Ocak 2017 Pazar, 01:43
Mardin'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi

MARDİN (AA) - Mardin'de 2017 yılının ilk bebeği 00.06'da dünyaya geldi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 00.06'de normal doğumla 3 kilo 350 gram ağırlığında ve 49 santimetre boyunda bir erkek bebek dünyaya getiren anne Dilber Öztemel, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hastanesi Başhekimi Mehtap Bingül, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirmenin yapıldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi beyaz masa ekibiyle bebeği ve annesini ziyaret etti.

Bingül, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman'ın gönderdiği altını taktı ve çeşitli hediyeler verdi.

Bingül, "Mardin'de 2017 yılının ilk bebeği hayırlı uğurlu olsun. Vatanımıza, milletimize barış huzur getirsin." dedi.

Anne Öztemel, bebeğin ismine daha sonra eşiyle beraber karar vereceklerini söyledi.

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