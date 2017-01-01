Ankara'da yeni yıl etkinlikleri önlemleri

ANKARA (AA) - Yeni yıl etkinlikleri için alınan güvenlik önlemleri kapsamında, trafiğe kapatılan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi ile Bahçelievler Aşkaabat caddeleri ve bu alanlara çıkan sokaklar yeniden araç geçişlerine açıldı.
Birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri alan Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 19.00'dan itibaren söz konusu caddeleri trafiğe kapatmıştı.
Yeni yıl etkinliklerinin sona ermesinden sonra araç trafiğinden arındırılan yerlerde, yeniden araç geçişlerine izin verildi.