Tokat'ta yılbaşı kutlamaları

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TOKAT (AA) - Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yeni yıla kentin giriş noktalarında ve asayiş uygulamalarında görev yaparak giren polis memurlarını ziyaret etti.

Topaloğlu, kentin çeşitli yerlerdeki polis uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutladı.

Daha sonra Topaloğlu, Gaziosmanpaşa ve Karşıyaka polis merkezlerini ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutlayarak bir süre sohbet etti.

Tüm polislerin yeni yılını kutlayan Topaloğlu, "Herkesin tatil yaptığı günlerde bizler çalışıyoruz. Özverili bir şekilde çalışıyorsunuz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. 2016 yılı ülkemiz için zor geçti. 2017 yılı inşallah sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur." diye konuştu.



