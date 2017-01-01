Yeni yıla "don nöbeti" tutarak girdiler

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, yeni yıla, seralarında soba yakarak girdi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerden edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığı ilçede gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü.

Esenköy, Karaçulha, Çamköy, Çiftlik, Karapınar, Kargı ve Karegedik mahallerinde domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler, gece hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle seralara kurdukları sobaları yakarak, zirai dona karşı önlem aldı.

Seralarının farklı yerlerine astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sıcaklığı korumak amacıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam edecek.

Karapınar Mahallesi'nde domates yetiştiriciliği yapan Abdurrahman Beder, hava sıcaklıklarının son günlerde düştüğünü ve seralarda dona karşı soba yaktıklarını söyledi.

- "İnşallah yeni yılda Rusya'ya ihracat olur"

Yüksek kesimlere kar yağdığı için sıcaklığın düştüğünün ve serada soba yaktıklarını anlatan Beder, şunları kaydetti:

"Yılbaşı olmasına rağmen çalışıyoruz. Biz de ekmeğimizin peşinde koşturduğumuz için mecburen gece de olsa serada çalışıyoruz. Yeni yılda beklentimiz 'İhracat olsun biraz para kazanalım.' Fiyatlar şu an normal ama ürün olmadığı için böyle. İnşallah yeni yılda Rusya'ya ihracat olur. Herkes dört gözle bunu bekliyor."

Çiftçi Ersin Dal ise kendilerinin yılbaşı etkinliklerinin serada soba yakmak olduğunu ifade etti.

Seraya girmeden önce sosyal medyaya baktığını ve herkes eğlendiğini gördüğünü dile getiren Dal, "Bizim de eğlencemiz serada nöbet tutmak. Geçim derdindeyiz. Ürünlerimizi korumamız gerekiyor. Ancak korursak para kazanabiliyoruz. Evde yatar ya da eğlenirsek aç kalırız." dedi.