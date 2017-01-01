Vali Çınar, güvenlik güçlerini ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, yeni yıl nedeniyle kentte görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, polis ve sürücülere tatlı ikramında bulundu.

Vali Çınar, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Özel Harekat Müdürlüğü, Hersan Karakolu ve Bitlis-Diyarbakır yolu üzerindeki kontrol noktasına giderek güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Burada güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Çınar, kontrol noktasındaki uygulamada ise durdurulan sürücülere tatlı ikramında bulunarak, yeni yıllarını kutladı.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde insanların eğlence modunda 2017 yılına girdiğini söyledi.

Toplumun huzuru ve bekası için her zaman kahramanca mücadele eden polis teşkilatını yılbaşı gecesi ziyaret ettiklerini ifade eden Çınar, "Sağlıklı, huzurlu bir yeni yıla girişin sağlanmasına yönelik nöbet tutan kahraman polislerimizin ziyaretine geldik. Yeni yıllarını kutladık. Kendilerine tatlı ikramında bulunduk." diye konuştu.

2016 yılının çok büyük olayların, badirelerin yaşandığı ve atlatıldığı bir yıl olduğunu anımsatan Çınar, "Çok büyük bedeller ödedik. Türkiye'nin, hatta bütün dünyanın huzura ihtiyacı var. Bitlis halkına, huzurunuz da terörle mücadelelerindeki kararlı duruşları, devletimizin, polisimizin ve askerimizin yanında oluşlarından, barışa olan katkılarından dolayı minnettarlığımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah 2017 yılı büyük Türkiye'nin büyük devlet olma yolundaki büyük adımlarla yürüyüşü neticesinde hem bölgede hem dünyada kültür temelinin mayasında barışı esas alan mantalitesinden dolayı güçlü bir aktör olarak yer alacağına inancımı duamızı buradan tekrarlıyorum." ifadelerini kullandı.

2017 yılının hayırlı olması temennisinde de bulunan Çınar, 2017 yılında herkesin ihtiyacı olan barışın hem Türkiye'de hem de bölgede tesis edilmesini diledi.