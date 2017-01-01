Yılın son bebeği "Ömer Halis"

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YOZGAT/KAYSERİ (AA) - Yozgat'ta 2016 yılının son bebeğine "Ömer Halis" ismi verildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ederek buradaki personelin yeni yılını kutladı.

2016'nın son dakikalarında doğum yapan Sultan Parlak’ı ziyaret eden Vali Yurtnaç, aile ile görüştükten sonra henüz isim verilmemiş bebeğe Ömer Halis adını koydu.

Aileyi tebrik ederek bebeğe altın takan Yurtnaç, Suriyeli bir ailenin dünyaya yeni gelen çocuğuna da altın hediye etti.

Yerköy ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Vali Yurtnaç, burada emniyet görevlilerinin durduğu araç sürücülerinin de yeni yılını tebrik etti.

Şehitler Polis Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Yurtnaç, görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayıp denetim defterini imzaladı.

Vali Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'nin Yozgat ve Türkiye için hayırlara vesile olması dileyerek şunları söyledi:

"Bugün bir de yılbaşı akşamı diye hem vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar deyip uyaralım dedik. Buradaki fedakarca çalışan görevlilerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla buraya geldik. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum." diye konuştu.

- Kayseri

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde de yeni yılın ilk dakikalarında Ayşe ve Cemal Çetik çiftinin "Mushap" isimli üçüncü çocukları dünyaya geldi.