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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Gazeteciler yeni yılı polislerle karşıladı

01 Ocak 2017 Pazar, 02:18
Gazeteciler yeni yılı polislerle karşıladı

MUĞLA (AA) - Muğla'da görev yapan gazeteciler yeni yılı Aydın ve Denizli Yol Uygulama noktasında görev yapan polis memurları ile karşıladı.

Basın mensupları, ilk olarak Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Muğla-Aydın Yol Uygulama noktasında görev yapan polis memurları ile bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Çetinkaya, burada polis memurlarına yaptığı konuşmada, 2017 yılının tüm emniyet teşkilatına huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Soğuk havaya rağmen vatandaşların güvenlik, huzur ve mutluluğu için görevlerinin başında olan polis ekiplerine teşekkür eden Çetinkaya, insanların can, mal emniyeti ile huzurunu sağlayan polisin görevini fedakarca yerine getirdiğini söyledi.

Çetinkaya daha sonra basın mensupları ile bölgede görev yapan polis memurlarının yeni yılını kutlayarak, yeni yıl pastasını kesti.

Emniyet Müdürü Çetinkaya ve basın mensupları daha sonra Muğla-Denizli Yol Uygulama noktasında görev yapan ekipleri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden Çetinkaya, yeni yılın aileleri ile huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Basın mensupları daha sonra bölgede görev yapan ekiplerle yeni yıl pastası kesti.

Çetinkaya daha sonra Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgede görev yapan Çevik Kuvvet ekibi ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ekipleri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Öte yandan, Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il genelindeki otogar, alışveriş merkezi, eğlence merkezi ve halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlardaki 68 bölgede terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 150 ekip ile 789 personelin görev yaptığı öğrenildi.

-Milas

AK Parti Milas Teşkilatı yöneticileri de yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi.

AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, Gençlik Kolları Başkanı Emre Güçlü ve Kadın Kolları Başkanı Gülay Taş, Milas Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisleri ziyaret etti.

Milas Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu’yla hükümet konağı ve kaymakamlık konutu lojmanında nöbet tutan polisleri ziyaret eden partililer, daha sonra Milas–Bodrum karayolunda bulunan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret etti.

Partililer, buradan Milas Jandarma Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Akyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın güvenliği için 24 saat görev yapan güvenlik güçleriyle birlikte yeni yıla girmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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