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KÜTAHYA (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Çanakkale'de 1915'in mücadelesi değil, bugünün mücadelesini verildi. Sayın Erdoğan'ın mücadelesi 2050'nin 2100'ün mücadelesidir." dedi.

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC), Kütahya Belediyesi ve FETÖ ile Mücadeleyi İzleme Platformu'nun destek verdiği Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programa katılan Külünk, "15 Temmuz" ve "Yeni Türkiye" konularında konferans verdi.

Külünk, konuşmasında, Türkiye olarak insanlığın kaderine pozitif etki edecek, tarihin akışını değiştirecek, zamanın ruhunu aklını değiştirecek ve dönüştürecek bilginin üretilmemesi durumunda, Batı karşısında yenik, Batı karşısında mukallit olma kabiliyetinden öte bir yerde olunamayacağını söyledi.

Türkiye'de yeni bir eğitim devrimine ihtiyaç olduğunu belirten Külünk, "Biz bu topraklarda tarihin akışını değiştirecek bilgiyi üretecek bir yeni nesil eğitim devrimine ihtiyacımız var. Bunu da biz başaracağız. Eğer bu devrimi başaramazsak bu 15 Temmuzlar bitmez." diye konuştu.

-"15 Temmuz'u halen anlamayanlar var"

Külünk, 15 Temmuz'un önemini halen anlamayanlar olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'daki bu kalkışmayı bu işgal girişimini halen idrak edemeyenler var. 15 Temmuz'un anlaşılması için o gece Beştepe'deki uçağın kuyruğunda İngiliz bayrağı mı olması gerekiyordu. Kızılay'daki tankların üzerinde Fransız bayrağı mı olması gerekiyordu? O gece Genelkurmay Başkanlığı önünde vatandaşlarımıza ateş açan helikopterin üzerinde Rockefeller mi yazması gerekiyordu? Onlar yazılınca mı o gecenin bir işgal girişimi, iç savaş girişimi olduğu anlaşılacaktı. Onlar yazmadığı için anlamak istemiyorsunuz?"

FETÖ bir Yunan işgal gücü olduğunu savunan Külünk, "Açık konuşalım. Geçmişte Yunanlıları İzmir'e kim çıkarttı ise FETÖ'cüleri de 15 Temmuz'da o güç ortaya çıkarttı. Yunanlılar üzerinden Anadolu topraklarının bölünmesi ve parçalanması politikasını realize etmek için adım attı ise 15 Temmuz'daki bu kirli örgütü de aynı akıl anadolu topraklarını işgal etmek, iç savaşla çökertmek, devleti çökerterek teslim alıp İMF'nin önüne diz çöktürmek için Türkiye'ye bir kez daha 2001 krizinin ardından küresel para diktatörlerinin önünde diz çöktürüp cebimizdeki paraları, kaynağı yastığımızın altındakileri küresel baronların cebine koymak için o geceyi planladılar ve hayata geçirdiler." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün fırsat bulması durumunda Türkiye'de ikinci darbeyi yaptırabileceğini dile getiren Külünk, bu örgütün halen terör örgütleri DAEŞ ve PKK ile iş birliği içerisinde olduğunu, elemanlarının bir kısmının ise PKK saflarında olduğuna dikkati çekti.

Yaşanan mücadelenin bugünün mücadelesi olmadığını vurgulayan Külünk, "Çanakkale'de 1915'in mücadelesi değil, bugünün mücadelesini verildi. Sayın Erdoğan'ın mücadelesi 2050'nin 2100'ün mücadelesidir." dedi.

Külünk, 15 Temmuz sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün biz burada yoktuk. Allah muhafaza hepimizin elinde birer silah, belki bir yerlerde çatışma yaşıyorduk. O nedenle 15 Temmuz'un 10 saatte bitmesi kimseyi yanıltmasın,.15 Temmuz şu anda devam ediyor. Hangi ölçekte devam ediyor? Önce dolarla devam ettirdiler. Şimdi ise sistem değişikliğine direnerek devam ettirecekler. O da olmadı suikastlar."

"Türkiye'yi Türklere teslim etmeyiz." mesajının verildiği aktaran Külünk, Türkiye'nin duruşuna göre dünyanın şekilleneceğini sözlerine ekledi.