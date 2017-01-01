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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

01 Ocak 2017 Pazar, 02:44
Batman'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

BATMAN (AA) - Batman'da 2017 yılının ilk bebeği saat 00.03'te dünyaya geldi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 2 kilo 300 gram ve 45 santimetre boyunda bir erkek bebek dünyaya getiren Saliha Ekinci, yeni yılın ilk dakikalarında üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Pamukçu ile yılın ilk bebeğini ziyaret eden Batman Valisi Ahmet Deniz, isimsiz bebeğe çeyrek altın takarak Ömer-Saliha çiftini tebrik etti.

Bebeğe sağlıklı bir ömür dileyen Vali Deniz, yılın ilk bebeğinin memlekete ve vatana huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Anne Saliha Ekinci ise bebeğine eşi Ömer ile birlikte daha sonra isim vereceklerini söyledi.

- Vali Deniz, polislere baklava ikram etti

Batman Valisi Ahmet Deniz, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevi başında olan polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Polislerin yeni yılını kutlayan Deniz, baklava ikramında bulunduktan sonra yoldan geçen araçlardaki vatandaşlarında yeni yılını kutlayarak çocuklarına oyuncak hediye etti.

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