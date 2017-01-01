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MANİSA (AA) - Manisa'da yılın son bebeği Turgutlu Devlet Hastanesinde dünyaya geldi. Yeni yıla girmeye dakikalar kala, Fatih ve Dilan Çiftçi çiftinin çocukları Aslıhan dünyaya geldi. Turgutlu'da 2016 yılının son bebeği olarak kayıtlara geçen Aslıhan Çiftçi'nin babası Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve bebeğinin sağlıklı olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Baba Çiftçi, "Çok şükür evladımız sağlıklı bir şekilde 3 kilo 250 gram olarak dünyaya geldi. Eşimin sağlık durumu da iyi. İnşallah hayat boyu eşim ve çocuğumla mutlu ve huzurlu bir yaşam olmasını diliyorum. Kızım Aslıhan'ın, 2016 yılının son bebeği olması da beni çok şaşırttı" diye konuştu.

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