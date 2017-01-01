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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

01 Ocak 2017 Pazar, 02:52
Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, otomobilinin içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 sokak üzerinde bir şahsın otomobilinde vurulmuş olduğu anonsu üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede yol kenarında motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda ismi öğrenilemeyen bir kişi başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan incelemede şahsın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın, başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş olduğu belirlenirken polis olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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