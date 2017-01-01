Trakya'da kış

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KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırklareli il genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy sayısı 100'e yükseldi.



Özellikle kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde birçok araç yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 100 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirten Eser, çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü aktardı.

Kar kalınlığının Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin bazı bölgelerinde 1 metreyi aştığını ifade eden Eser, çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlattı.

- Diyaliz hastasını AFAD ekipleri hastaneye ulaştırdı

Tekirdağ'da kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz hastası Münevver Keskin'i evinde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi.

AFAD ekipleri Keski'n evinden alarak, özel bir hastaneye ulaştırdı.

Kar yağışı Edirne'de de aralıklarla etkili oluyor.