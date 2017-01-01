Bakan Arslan, YHT Gar Kompleksi çalışanlarının yeni yılını kutladı

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ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar Kompleksi'nde işçilerin yeni yılını kutlayarak, onlara baklava ikram etti.

Bakan Arslan, YHT Gar Kompleksi'nde çalışan işçilerin yeni yıllarını kutlayarak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakanlığın iştigal alanının çok olduğunu ifade eden Arslan, önce PTT çalışanlarının, ardından Türksat'taki çalışanların, daha sonra da Bolu Dağı'nda karla mücadele eden, yolların açık kalmasını sağlayan karayolcuları ziyaret ettiğini söyledi.

Yeni yıla Bolu Dağı'ndaki işçilerle girdiklerini belirten Arslan, "Yılbaşına nasıl girerseniz bütün yıl öyle devam edilir, deniyor. Biz de yollarda ve işçi arkadaşlarla yılbaşını karşıladık ki bir yıl boyunca yollarda olalım, yol yapalım, yol açalım. Bunu işçi arkadaşlarla birlikte yapalım." diye konuştu.

Arslan, demiryollarının önemli bir çalışma alanı olan YHT Gar Kompleksi'nde, seferden gelen trenlerin bakımdan geçirildiğini anlattı.

Resmi açılışı henüz yapılmayan bu tesiste hizmet verildiğini dile getiren Arslan, TCDD ve TCDD Taşımacılık adına çalışanların mesaileri başında yeni yıllarını tebrik etmek istediklerini söyledi.

Arslan, yeni yılın herkese sağlık, afiyet, huzur vermesi dileğinde bulunarak, "250 bin kişilik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ailesi, demir, kara, hava ve deniz yolları ile haberleşme, bilişim ve iletişim alanında hizmetinizdedir. Hizmetinizde olmaya devam ediyor. İş neyi gerektiyorsa onu yapıyoruz ve 24 saat görevimizin başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Arslan, daha sonra çalışanlara baklava ikram etti.