Aydın'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Gönül ve Ümit Avcı çiftçinin ikinci çocuğu, yeni yılın ilk dakikalarında gözünü açtı.

Saat 00.15'te dünyaya gelen ve ismi henüz konulmayan bebeğe ilk hediye, doğumu yapan Operatör Doktor Alper Kurtşahin tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Kurtşahin, "Yılının ilk bebeği sıkıntı olmadan, rahat bir doğumla dünyaya geldi. Annenin sağlık durumuyla ilgili bir problemimiz yok. Bebeğimiz de gayet iyi. Ebe hanımların da yardımıyla güzel bir doğum oldu. Herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi. Mutluyuz. İnşallah daha güzel nice doğumlara diyelim" dedi.

Yedi yıllık evli olduklarını belirten Gönül Avcı, çok mutlu olduklarını, bebeğin ismini henüz koymadıklarını dile getirdi.

Ümit Avcı ise yeni yılın ilk bebeğinin kendi çocuğu olmasından dolayı sevinçli olduğunu vurgulayarak, "Allah herkese sağlıklı iyi hayat nasip etsin. Bizim çocuğumuz da yeni yılın ilk bebeği oldu, güzel yaşasın. Her şey onun için yeni olsun, güzel olsun." ifadelerini kullandı.