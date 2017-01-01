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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, ...
01 Ocak 2017 Pazar, 04:13
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.