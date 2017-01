Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'daki terör olayıyla terörün kirli, kanlı, şerefsiz yüzü bu akşam bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bakan Arslan, Esenboğa Havalimanı İtfaiye ve Karla Mücadele Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Arslan, zamanın durmadığını göstermek adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı çalışanlarının, evlerinden ve çocuklarından uzakta insanlara hizmet üretmek adına yeni yıla girdiklerini göstermek adına Bakanlığın tüm çalışma alanlarında çalışanları ziyaret ederek, onlarla sohbet ettiklerini söyledi.

Bugün en son Esenboğa Havalimanında olduklarını anlatan Arslan, herkesin apron ve pistte uçakları gördüklerini ancak arka planda ciddi bir çalışmanın olduğunu bildirdi.

Çalışanlarla birlikte yılbaşını kutlayarak günü bitirmek istediklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki gece yarısı İstanbul'daki terör olayı, terörün kirli, kanlı, şerefsiz yüzünü bu akşam bir kez daha gösterdi. Biri şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar, yaklaşık 40 yaralı var. 35 cana kastetmek nasıl tarif edilir, nasıl açıklanabilir. Lanetlemek dışında şu an bir şey söyleyemiyoruz ama söylenebilecek şu an tek şey var, ülkemiz 780 bin kilometre karesinde 79 milyonuyla 15 Temmuz'da olduğu gibi terörün her türüne karşı sonuna kadar mücadelesini devam ettiriyor. Ülkemiz sınırları dışında, ülkemize ve huzurumuza kastedecek terör örgütleri veya teröristelere karşı sınır dışında da mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor."

Arslan, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, terörle mücadelenin son terörist bu ülkeden temizleninceye kadar devam edeceğini bildirdi.

"Terör, istediği kadar kanlı yüzünü göstersin, bu tam tersine insanımızın daha fazla birlik, beraberlik içinde millet olma şuuruyla hareket etmesini güçlendiren unsurlar haline geleceklerdir." diyen Arslan, hiçbir şekilde terör amacına ulaşma, insanımızın huzurunu kaçırma anlamında emeline ulaşamayacağını kaydetti.

Topyekun mücadelenin Cumhurbaşkanından başlayarak, hükümetiyle, meclisiyle, vatandaşıyla devam edeceğine dikkati çeken Arslan, "Bu mücadele de ön safta duran silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimize, korucularımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.