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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısı

01 Ocak 2017 Pazar, 04:56

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'de 1'i polis, 35 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor.

Terör saldırısının ardından özel harekat polislerinin gece kulübüne operasyonu sonrasında sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar gece kulübünden çıkarılarak olay yerinde bekleyen çok sayıda ambulansla, başta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıda yaralan 40 kişinin tedavisine devam ederken hafif yaralılar müdahalenin ardından taburcu edildi.

Terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan ve hastane kapısında gazetecilere açıklama yapan Sinem Uyanık, "Eşim o sırada üstüme kapandı. Koşan herkesi vurdular. Eşimin sayesinde ikimiz de hayattayız. Silah sesi duydum ayrı ayrı. Sürekli taradılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırı sırasında gece kulübünde 700 davetlinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından gece kulübünün bulunduğu cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

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İçişleri Bakanı Soylu: &quot;Bugün 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı. Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4'ü ağır olarak bize bildirildi.&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "BUGÜN 01.15 SIRALARINDA GERÇEKLEŞEN BİR TERÖR SALDIRISI. ŞU ANDA 69 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR, 4'Ü AĞIR OLARAK BİZE BİLDİRİLDİ."
İçişleri Bakanı Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerden 21'inin kimliğinin belirlenemediğini belirterek, &quot;Henüz 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 21'İNİN KİMLİĞİNİN BELİRLENEMEDİĞİNİ BELİRTEREK, "HENÜZ 18'İNİN KİMLİĞİYLE İLGİLİ TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. 16'SI YABANCI UYRUKLU, 5'İ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI."
İçişleri Bakanı Soylu: &quot;39 insanımız hayatını kaybetti&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN, SALDIRI HABERİNİN ARDINDAN, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN VE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTIĞINI AÇIKLADI. OLAYDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ, CAN KAYIPLARI VE YARALILARIN DURUMU HAKKINDA DA BİLGİ ALDIĞI KAYDEDİLDİ.

İstanbul Valisi Şahin: &quot;Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız var hastanelerde...&quot;
YEREL

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: "BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR. ŞU ANA KADAR YAPILAN TESPİTLERE GÖRE EN AZ 35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR. BUNLARIN BİR TANESİ POLİS MEMURU, YİNE EN AZ 40 YARALIMIZ VAR HASTANELERDE..."

Gece kulübüne silahlı saldırı olayı
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GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI OLAYI
Gece kulübüne silahlı saldırı
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GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI
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