Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıya geçmek isteyen yaya, plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Aydın- Denizli Karayolu İmamköy kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz tespit edilmeyen yayaya, iddialara göre Denizli'den Aydın istikametine giden ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı.
Yolda yatan yaralıya çarpmak istemeyen Cihan Yıldız yönetimindeki 09 DN 279 plakalı otomobil ise sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kimliği belirlenemeyen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şarampole devrilen araç sürücüsü ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ceset, savcılık incelemesini ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaya çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.