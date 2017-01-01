İstanbul'daki terör saldırısı

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İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki terör saldırısının ardından kaldırıldıkları hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi başka bir hastaneye sevk edildi, tedavileri biten 3 kişi ise evlerine gönderildi.

Hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar da yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Bu arada Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer de hastaneye gelerek yaralılar arasında vatandaşlarının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalıştı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra bölgedeki bazı özel hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine de devam ediliyor.