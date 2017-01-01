Batı Akdeniz için buzlanma ve don uyarısı

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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz için buzlanma ve don olayı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.00'ya kadar bölgede hava parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri yağışlı geçecek.

Yağışların sahilde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.

Denizlerde ise rüzgarın kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi, dalga boyunun 1 ila 2 metre olması bekleniyor.