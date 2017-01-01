Doğu Anadolu'da kış

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ağrı ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yer yer öğle saatlerine, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde ise akşama kadar aralıklı hafif kar yağışı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 21, Ardahan'da 20, Erzurum'da 10, Iğdır'da 7, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 1 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 60, Erzurum'da 25, Ardahan ve Kars'ta 22, Tunceli'de 13, Iğdır'da 10, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların bölge genelindeki buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmasını istedi.