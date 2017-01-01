Meteorolojik uyarı

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MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Malatya ve Tunceli'de az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, Elazığ, Bingöl ile Adıyaman'da ise parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bu illerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.