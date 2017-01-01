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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya Valisi Toprak'tan yaralı askere ziyaret

01 Ocak 2017 Pazar, 10:14

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yaralanan Uzman Çavuş Furkan Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak, yeni yılın ilk saatlerinde görevi başında bulunan emniyet güçleri, hastane personeli ile hasta ve yakınlarına ziyarette bulundu.

Vali Toprak, eşi Selime Toprak ile ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'nda bacağından yaralanan Uzman Çavuş Yıldırım'ı, Malatya Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım'ın yeni yılını kutlayan Vali Toprak, "Kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde ülkemiz ve bölgemiz 2017'de huzur, barış ve esenliğe kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Toprak, ziyaret ettiği hasta ve yakınlarının da yeni yıllarını kutlayıp, acil şifalar diledi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile jandarma ve polis karakolları ile kontrol noktalarını gezen Toprak, görevi başındaki personeli tebrik ederek, yeni yıllarını kutladı.

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