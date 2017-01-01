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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü

01 Ocak 2017 Pazar, 10:24

SİİRT (AA) - Siirt'te, Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla "Sabah Namazı Buluşması" gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Siirt Şubesince Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namaz kılındı.

Daha sonra, İslam coğrafyasında yaşanan olayların son bulması ve Halep'te hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Faruk Arvas, Mekke'nin fethinin İslam tarihindeki önemine işaret ederek, "Mekke, şehirlerin anasıdır. Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Genç nesiller, mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır." dedi.

Ensar Vakfı Siirt Şubesi Başkanı Necmettin Çiçek, programın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Geleceğin emin ellerde olduğunu dile getiren Çiçek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı camiye yönlendirelim. Özellikle sabah namazlarında bu atmosferi yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösterelim. Çok şükür, güzel netice alıyoruz. Gençlerimiz bu şuurla, bilinçle, manevi alanda aldıkları has duyguyla, geleceğe daha emin bakmamıza sebep oluyor." diye konuştu.

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