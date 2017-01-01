01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fırat Kalkanı Harekatı

01 Ocak 2017 Pazar, 10:44

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan ve DEAŞ terör örgütünce barınma, savunma ve silah mevzisi amaçlı kullanılan toplam 17 bina imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 131. gününde, muhalif unsurları da içeren Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, hava ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 166 terör örgütü DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak, sürekli bir baskı sağlandı. Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılarak, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edildi.

- 34 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan ve DEAŞ terör örgütünce barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17 bina imha edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda üç muhalif yaralandı, 34 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir mayın ile 23 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 el yapımı patlayıcı ve 43 mayının, kontrollü imha edildiği belirtildi.


İLGİLİ HABERLER

İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
TESK Başkanı Palandöken:
YEREL

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN:

Güney Kore'deki Choi skandalı
YEREL

GÜNEY KORE'DEKİ CHOİ SKANDALI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI

İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Genelkurmay Başkanlığı: &quot;(İstanbul'daki terör saldırısı) Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.&quot;
YEREL

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: "(İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI) TERÖRLE MÜCADELEMİZ AYNI AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR."

TYB 2016 ödüllerinin sahipleri belli oldu
YEREL

TYB 2016 ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Genelkurmay Başkanlığı: &quot;(İstanbul'daki terör saldırısı) Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.&quot;
YEREL

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: "(İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI) ALÇAKÇA VE HUNHARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN MENFUR TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE LANETLİYOR; BU SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA VE KAHRAMAN POLİSİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, AİLELERİNE VE ASİL TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR, MENFUR OLAYDA YARALANANLARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ."
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI AZALDI
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: &quot;(İstanbul'daki terör saldırısı) Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır&quot;
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: "(İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI) DOĞRUDAN GÜNDELİK HAYATIMIZA VE YAŞAM ALIŞKANLIKLARIMIZA SALDIRAN, ÜLKEMİZE DUYDUĞUMUZ SONSUZ GÜVEN VE SEVGİYİ SARSMAYI HEDEF ALAN TERÖR ÖRGÜTLERİ AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLARDIR"

Yunus Emre Enstitüsü 2016'da 1 milyon kişiye ulaştı
YEREL

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 2016'DA 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan İç Anadolu Belediyeler Birliğine ziyaret
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN'DAN İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİNE ZİYARET
Yenimahalle'ye Kiev'den destek
YEREL

YENİMAHALLE'YE KİEV'DEN DESTEK
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
EPDK Başkanı Yılmaz'dan serbest tüketicilere &quot;sözleşme&quot; uyarısı:
YEREL

EPDK BAŞKANI YILMAZ'DAN SERBEST TÜKETİCİLERE "SÖZLEŞME" UYARISI:
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Ocak 2017 Dünya Gündemi
YEREL

OCAK 2017 DÜNYA GÜNDEMİ