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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Doğu Anadolu'da kış

01 Ocak 2017 Pazar, 10:56

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm kapalı mahalle yollarının, karla mücadele çalışmaları sonucu açıldığı bildirildi.

Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'ndeki bir mezranın yolunda ise çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapılamadığı belirtilen açıklamada, ekiplerin yakın zamanda yolu açacağı kaydedildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinde hafif kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölge genelinde, buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ile don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Öte yandan, Muş-Kulp ile Hakkari-Şırnak karayollarının güvenlik nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

- Çaldıran'da dondurucu hava

Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceden de aşağıya düşmesi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle kırağı oluşan ağaçlar, donan akarsu ve dereler ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Vatandaşlardan Mustafa Beyazsu, Ayrancılar ve Oruçlu mahallelerinde ağaçların buzla kaplandığını, sıcaklığın gece sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Mehmet Nuri Aktaş da "Havalar o kadar soğuk ki koyunlarımıza ot vermek için sabah çıkaramıyoruz. Hava biraz ısındıktan sonra çıkarabiliyoruz. Sobalarımız zaten hiç durmadan yanıyor." diye konuştu.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumuz hava koşulları nedeniyle 15 köy yolunun kapandığını bildirdi. Yentür, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Öte yandan, merkeze 30 kilometre uzaktaki Yücetepe ve 15 kilometre mesafedeki Taşoluk köylerinde çocuklar, büyükleri için esarete dönüşen yağış ve soğuk havada birlikte kaymanın keyfini yaşıyor. Çocuklar, eğimli yolları adeta kayak pistine dönüştürüyor.

Çocuklardan Furkan Akduman, arkadaşlarıyla yaklaşık 400 metre yürüyerek çıktıkları yolun tepesinden kayıp yağışı eğlenceye dönüştürdüklerini belirterek, "Hafta sonu tatilimizi akşama kadar kayarak geçiriyoruz. Genelde kornişlerle kayak takımı ve kızak haline getirdiğimiz demir parçalarıyla kayıyoruz. Zaman zaman düşmeler meydana geliyor. Ama kaymaktan çok keyif alıyoruz." dedi.

Mehmetcan Güntay ise köylerinde kayak merkezi olmadığı için yolda kaydıklarını söyledi.

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