İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan "Başımız sağ olsun" başlıklı mesajda, yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların üzerine kurşun yağdıran terör saldırısının şiddetle lanetlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizi derin acıya boğan terörist saldırının fail ya da faillerine gereken en ağır cevabın verileceğine olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.