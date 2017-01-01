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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da kar nedeniyle 19 fabrikanın çatısı çöktü

01 Ocak 2017 Pazar, 11:27
Konya'da kar nedeniyle 19 fabrikanın çatısı çöktü

KONYA (AA) - Konya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle son 4 günde 19 fabrikanın çatısı çöktü.

Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da etkisini gösteren kar yağışı, kent merkezinde 60 santimetreye ulaştı. Aralıklarla yağan kar, KONSAN Sanayi Sitesi'nde bazı fabrika ve depolarının çatısının çökmesine neden oldu.

KONSAN Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte uzun yıllardan beri görülmeyen kar yağışının gerçekleştiğini söyledi.

Aksakal, "Rahmet ve bereketin bize zahmeti oldu. Sanayideki 19 fabrikanın çatısı çöktü. AFAD ve belediye ekipleri incelemelerde bulundu. Bazı iş yerlerinde de çökme tehlikesi üzerine vatandaşlar çatıları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor." diye konuştu.

Çatısı çöken yiyecek deposunun yöneticisi Yener Yavuz da önceki gece çatının çöktüğü haberini aldıklarını anlattı.

Günün ağarmasıyla gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını ifade eden Yavuz, "Güvenlik görevlisi arkadaşımız haber verdi. Geldik, malların büyük bölümü çatı enkazının altında kalmış. Çatı, üzerinde taşıdığı kara fazla dayanamadı. Burada tahmini zararımız 500 bin lira civarında. Şükür ki ölen, yaralanan olmadı." şeklinde konuştu.

Hurda ve demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren fabrikada çalışan Mustafa Utkuoğlu da iş yerinin çatısının üçte ikisinin çöktüğünü dile getirdi.

Gece saatlerinde arkadaşları iş makinesi ile çalıştığı sırada gürültüyle çatının çöktüğünü anlatan Utkuoğlu, "İş makinesindeki arkadaşımızın üzerine düştü. Çok korktuk ama şükür burnu bile kanamadı arkadaşımızın. Şu anda tedirginiz, çatı işi yapan firmanın yoğunluğu var. Diğer bölümlerin de çökmesinden endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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