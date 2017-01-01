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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu Dağı'nda kar yağışı

01 Ocak 2017 Pazar, 11:41
Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU (AA) - TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kar yağışı, TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinde, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.

Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu bölgede, karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.

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