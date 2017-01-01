İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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SAKARYA (AA) - Türkiye Camii ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu alçakça saldırılarla Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmayı hedefliyorlarsa, bunu asla başaramayacaklar." dedi.

Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan ve 1'i polis 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Masum insanların ölmesinin çok üzücü olduğunu ifade eden Kıyak, "Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kıyak, terörün Türkiye'nin birliğini hedef aldığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırılarla Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmayı hedefliyorlarsa, bunu asla başaramayacaklar. Yaşanan acılar, daha çok kenetlenmemize neden olmaktadır. Allah, terörist grupları ve onlara destek olan karanlık yüzleri kahretsin." ifadelerini kullandı.

Terörün asla amacına ulaşamayacağını anlatan Kıyak, terörle kararlılıkla mücadele eden hükümetin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.

- "Söyleyecek bir şeyin kalmadığı bir an"

Öte yandan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söyleyecek bir şeyin kalmadığı bir an...Ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.