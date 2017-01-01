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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 11:41

SAKARYA (AA) - Türkiye Camii ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu alçakça saldırılarla Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmayı hedefliyorlarsa, bunu asla başaramayacaklar." dedi.

Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan ve 1'i polis 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Masum insanların ölmesinin çok üzücü olduğunu ifade eden Kıyak, "Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kıyak, terörün Türkiye'nin birliğini hedef aldığını vurgulayarak, "Bu alçakça saldırılarla Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmayı hedefliyorlarsa, bunu asla başaramayacaklar. Yaşanan acılar, daha çok kenetlenmemize neden olmaktadır. Allah, terörist grupları ve onlara destek olan karanlık yüzleri kahretsin." ifadelerini kullandı.

Terörün asla amacına ulaşamayacağını anlatan Kıyak, terörle kararlılıkla mücadele eden hükümetin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.

- "Söyleyecek bir şeyin kalmadığı bir an"

Öte yandan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söyleyecek bir şeyin kalmadığı bir an...Ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: &quot;Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu&quot;
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALBAYRAK: "YAKLAŞIK 50 KİLOMETRELİK KUZEYDEN GÜNEYE BİR KORİDOR İÇERİSİNDEKİ SAKARYA, KOCAELİ VE İSTANBUL'U BESLEYEN 7 TANE 380 KW'LİK ANA OMURGA HATTIMIZ, 20 KİLOMETRELİK DE BİR GENİŞLİĞİN İÇERİSİNDE YAKLAŞIK BİN KİLOMETREKARELİK BİR ALANDA TAMAMI PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARIYLA KOPTU"
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