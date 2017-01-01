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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Doğrudan gündelik hayatımıza ve ...
01 Ocak 2017 Pazar, 12:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır"