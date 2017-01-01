Suriyelilere 200 ton süt yardımı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) aracılığıyla "Halep'e El Uzatıyoruz" kampanyası kapsamında temin edilen 200 ton süt yüklü 7 tır, törenle uğurlandı.

KUDER Eğitim Sorumlusu Ömer Arif, Seyyid Burhaneddin Türbesi otoparkında düzenlenen törende, Suriye'de, dünya tarihinde görülmemiş bir zulüm ve vahşetin yaşandığını söyledi.

Suriye'de yaşananlar karşısında insanlığın sustuğunu dile getiren Arif, "Çaresizliğe mahkum edilmiş yüz binlerce insan, ölüm sırasının kendine gelmesini bekliyor. Biz de Rabb'imizin Kur'an-ı Kerim'de, hazreti peygamberin birçok hadisinde ifade ettiği gibi 'İslam kardeşliği ve ümmet olma şuuru' ile yaşanan bu vahşete sessiz kalmamak için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık." dedi.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle 200 ton süt temin ettiklerini anlatan Arif, "Sütler Suriye'deki mağdur çocuklara dağıtılacak. Anne sütüne hasret kalmış mazlum çocukların bu yoksunluklarını bir nebze de olsa gidermek amacıyla tırlarımızı gönderiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Daha sonra, süt yüklü tırların 4'ü Kilis, 3'ü Hatay'a doğru yola çıktı.