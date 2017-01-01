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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'deki elektrik kesintileri

01 Ocak 2017 Pazar, 12:26

KOCAELİ (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (SEDAŞ) ekiplerinin, 6 ilçenin 78 kırsal mahallesine henüz verilemeyen elektrik için 105 ekip ve 212 personelin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.00 itibarıyla Kocaeli'de kapalı yol bulunmadığı belirtilerek, ilçelerin kırsal mahallelerine giden alternatif tali yollar ve ara sokaklar hariç ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı kaydedildi.

Ana arterler ve diğer açık yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerinin buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdığı vurgulanan açıklamada, İzmit'in bazı yerlerinde yaşanan su baskınlarından kaynaklı zarar ve hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Kenti afet boyutuyla etkileyen en önemli sorunun elektrik kesintileri olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"SEDAŞ ekipleri 6 ilçenin 78 kırsal mahallesine henüz verilemeyen elektrik için 105 ekip ve 212 personelle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Çoğunluğu İzmit'in kuzey kırsal mahallerinde görülen elektrik kesintilerinin bugün giderilmesi planlanmaktadır. Gebze ve Dilovası'ndaki 8 Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan kesintilerin en büyük nedeni ise ilimizin kuzeyinden geçen ve İstanbul'a aktarım yapan TEİAŞ'ın enerji nakil hatlarında yaşanan kopma ve arızalardır. İstanbul'u besleyen 7 yüksek gerilim hattının tamamı bloke olmuştur. Bu hatlardan bazılarında yüksek kafes direkler de yıkılmıştır. TEİAŞ, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ankara ve Bursa'dan getirttiği 160 kişilik ekiple arızalara müdahale etmektedir. TEİAŞ'ın çalışmalarına ilimizdeki tüm kurumlar destek vermektedir."

Yüksek gerilim hatları güzergahlarında kar dolayısıyla oluşan zorlu arazi şartlarında arıza ekiplerinin taşınması için Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünün 6 kişi taşıma kapasiteli özel nitelikli 8x8 amfibik araçla katkı sunduğu belirtilen açıklamada, Kocaeli AFAD'ın 8x8 amfibik aracıyla arazide 7 ekibiyle TEİAŞ ekiplerine yardımcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, karayolları, TEİAŞ, SEDAŞ, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ve ilçe belediyelerinin problemleri gidermeye dönük olarak çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, karşılaşılan tablonun gerçek anlamda afet koşulları barındırdığını vurgulayarak, şu görüşlerini aktardı:

"Büyük enerji hatlarının tümünün aynı anda bloke olması nadir görülebilecek bir hadisedir. Perşembe gününden itibaren Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz faal şekilde çalışmakta, Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında çözüm ortaklarının koordinesi de sınanmaktadır. Bu olağanüstü durumdan çıkmak için Vali Yardımcımız Dursun Balaban ve AFAD'dan sorumlu Vali Yardımcımız Abdullah Etil koordinesinde ilimizin tüm kurumsal yapıları büyük bir gayretle ve uyumla olaya vaziyet etmektedir."

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