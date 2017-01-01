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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısı

01 Ocak 2017 Pazar, 12:31
İstanbul'daki terör saldırısı

MERSİN (AA) - İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın (22) Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.

Terör saldırısında şehit düşen Burak Yıldız'ın ailesinin oturduğu Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki eve giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi ailesine verdi.

Haberi alan anne Aslı Yıldız fenalık geçirirken, ablası Leyla Yıldız ve yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırına gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehidin ablası Leyla Yıldız'a ve yakınlarına başsağlığı diledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Toroslar Kaymakamı Kaya Çıtak da taziye ziyaretinde bulundu.

Kurulan çadır önünde Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Çabuk tarafından dualar okundu.

Şehidin ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, komşuları da balkonlarına bayrak astı.

Bu arada, üç çocuklu ailenin en küçüğü olan Burak Yıldız'ın 1,5 yıllık polis olduğu ve İstanbul'da polislik yapan ağabeyi Murat Yıldız'la aynı evde kaldığı öğrenilirken, babasının da geçmiş yıllarda vefat ettiği kaydedildi.

- Şehit arkadaşları için paylaşımda bulunmuş

Burak Yıldız'ın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit edilen meslektaşları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Yıldız'ın paylaştığı fotoğrafın altına, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız, 20,21,22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı ailelerine sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim." yazdığı görüldü.


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