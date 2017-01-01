Büyükşehir Gaziantepspor, arayı verimli geçirmek istiyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, lige verilen arayı verimli geçirerek, ligin ikinci bölümünde bambaşka bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını ancak devam eden haftalarda çok hata yapıp, puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.

Lige verilen arayı çok önemsediklerini dile getiren Açıkgöz, arayı mümkün olduğunca verimli geçirmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Bu kapsamda kadroda bazı değişikliklerin olabileceğini anlatan İbrahim Açıkgöz, "İnşallah ikinci bölümde bambaşka bir takım olacağız. İlk bölümdeki hataları tekrarlamayıp, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımızla kol kola girerek, hedefe ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.