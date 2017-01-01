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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Parçalanmış ailelerin çocuklarına yönelik araştırma

01 Ocak 2017 Pazar, 12:52
Parçalanmış ailelerin çocuklarına yönelik araştırma

ADANA (AA) - Adana'da Yuva Kur Derneğince yapılan ankete katılan, aileleri parçalanmış 279 öğrencide dikkat dağınıklığı, içe kapanıklık, hedefsizlik ve plansızlık gibi olumsuz davranışlar gözlemlendi.

Yuva Kur Derneği Başkanı Necip Gazel, otelde düzenlediği basın toplantısında, ailelerdeki parçalanmışlık olgusunun toplumun her kesimini farklı şekilde etkilediğini söyledi.

Boşanmaların evliliklerde yaşanabildiğini ancak bu durumdan çocukların büyük oranda etkilendiğini belirten Gazel, dernek olarak dağılmış ailelerin eğitime etkisini Adana özelinde araştırdıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ortaokul ve lise olmak üzere 24 okulda aileleri parçalanmış 279 öğrenci üzerinde anket çalışması yaptıklarını ifade eden Gazel, şunları dile getirdi:

"Parçalanmış aile çocuklarının okulda yaşadığı sorunlar, dikkat dağınıklığı, içe kapanıklık, hedefsiz ve plansız olma, derslere ilgisizlik, devamsızlık, terk edilme korkusu, öz güven kaybı, ders başarısının düşmesi, rol model sıkıntısı, yalan söyleme, sigara ve madde bağımlılığı, sağlıklı iletişim kuramama, öğretmenlere karşı gelme, saldırganlık, gelecek kaygısı, kendini değersiz görme ve anne-baba sevgisinden mahrum olma sonucu yanlış gruplara bağlanma olarak karşımıza çıktı."

Gazel, artarak devam eden boşanma olgusuna karşı Milli Eğitim Bakanlığının sorunu görerek bu ve benzeri dezavantajlı öğrenciler için politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin ailelerinin de desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Gazel, şunları söyledi:

"Bu öğrencilerin ailelerini de destekleyecek psikolojik ve sosyal destek projeleri geliştirilmeli. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iş birliği yapılmalı. Okullarda psikolojik ve rehberlik danışmanlık gibi okul aile danışmanlığı servisi hayata geçirilmeli. Üniversitelerde belli sayıda özel ölçütleri belirlenmiş öğrencilerin alındığı aile danışmanlığı bölümü açılmalı. Buradan yetişenler okullarda görev almalı.

Bu danışmanlar, aile eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verecekler. Ailenin çocuklarına bilinçli destekleri artacak, okulla bağları güçlenecek öğrencinin psikolojik ve sosyal gelişimi sağlıklı olacaktır."

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