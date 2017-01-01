İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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EDİRNE (AA) - İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar tepki gösterdi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, AA muhabirine, Türkiye'nin yine hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Devletin ve hükümetin terör olaylarını önlemek için yoğun çaba harcadığını vurgulayan İnağ, şöyle konuştu:

"Geriye dönüp tarihe bakacak olursak, Haçlı Seferleri ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Avrupa'da, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Türklerin de buna kuvvetli lobilerle karşı koyması gerekiyor. Dünyada komple bir hareket sağlamalıyız. Muhalefet olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, hükümetin terörle mücadelesine destek vermelidir. Bizler devletimizin, hükümetimizin arkasındayız. Topyekün mücadeleyi daha da kuvvetlendirmeliyiz."

Vatandaşlardan Muhammet Kaya, terörü lanetlediklerini belirterek, "Eğlence mekanına da camiye de saldırı olsa bizim için terör terördür." dedi.

Esnaf Murat Atalay ise vatandaşların terör saldırılarına karşı birlik beraberlik içinde olması gerektiğini dile getirdi.

- "Türk milleti sinsi, hain saldırılara boyun eğmeyecek"

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz de 15 Temmuz'da darbeyi gerçekleştiremeyen içeri ve dışarıdaki şer odaklarının, terörü devreye soktuğunu söyledi.

Her türlü terör saldırısını kınadıklarını belirten Öksüz, tüm vatandaşların tek vücut olarak teröre karşı durması gerektiğini bildirdi.

Esnaf Arif Özcan, terör saldırılarıyla Türkiye'nin Orta Doğu ülkesi haline getirilmek istendiğini ifade etti. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Özcan, "Bizi sürüklemek istedikleri bataklığa düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Halit Yıldız ise Türk milletinin sinsi, hain saldırılara boyun eğmeyeceğini ve alışmayacağını dile getirdi.

- "Teröre teslim olmayacak"

Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler, terörün en ağır insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Türk milletini yok etmek isteyen güçlerin emellerine ulaşamayacağını ifade eden Karanfiler, Türkiye'nin çok güçlü ve büyük bir ülke olduğunu, teröre asla teslim olmayacağını kaydetti.

Vatandaşlardan Bülent Yağdıran ise Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini, artık terör ve şehit haberi duymak istemediklerini belirtti.