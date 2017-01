Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Tokbaş:

BURSA (AA) - Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının, yüzde 3,83 olan yeniden değerleme oranında artırılması sonucu, aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek para cezasının 6 milyon lirayı aştığını söyledi.

Tokbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden değerleme oranının 2016 yılı için yüzde 3,83 olarak belirlendiğini hatırlattı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının da bu oranda artırıldığına işaret eden Tokbaş, böylece aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek ceza miktarının, 5 milyon 812 bin 706 liradan 6 milyon 35 bin 332 liraya yükseldiğini belirtti.

Tokbaş, aldatıcı ticari reklam ve ilanlar için verilecek ceza miktarının; söz konusu reklam ve ilanların yerel düzeyde yayın yapan kanallar aracılığıyla verilmesi halinde 12 bin 70 lira, ulusal düzeyde yayın yapan kanallarca verilmesi halinde ise 241 bin 413 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Tokbaş, şöyle devam etti:

"Bunlar, gazete ve dergiler aracılığıyla yapılmışsa, televizyon aracılığıyla yapılan reklamlara kesilen cezaların yarısı uygulanacak, yerel düzeyde yayın yapan radyo aracılığıyla gerçekleşmişse 6 bin 34 lira ceza kesilecek. Aldatıcı reklamlar, ülke düzeyinde yayın yapan radyoda yayımlanmışsa ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 58 bin 127 lira yerine 60 bin 353 lira, kısa mesajla gerçekleşmişse 29 bin 63 lira yerine 30 bin 176 lira, diğer mecralardan gerçekleşmişse 5 bin 812 yerine 6 bin 34 lira ceza uygulanacak."

Seri halde ayıplı mal üreterek piyasaya süren satıcılara verilecek cezanın da 116 bin 254 liradan 120 bin 706 liraya çıktığını anlatan Tokbaş, gıdada taklit yapan firmalara kesilecek ceza miktarının ise 5 bin 812 liradan 6 bin 34 liraya yükseldiğini söyledi.

Tokbaş, can ve mal güvenliğine aykırı, çevreye zarar verecek ürünler üretenlere de her bir işlem başına 240 lira ceza kesileceğini ifade etti.

Hakan Tokbaş, şunları kaydetti:

"30 konut ve üzeri inşaat projelerinde, bakanlıkça verilen bir aylık sürede bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut ve devre tatil konutu satıcılarına, 581 bin 270 lira yerine 603 bin 532 lira ceza kesilecek. Tüketicilerle yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli konut sözleşmesi ve devre tatil sözleşmesi kuranlar ve kapıdan satış belgesi almayan satıcılara uygulanacak ceza miktarı 116 bin 254 liradan 120 bin 706 liraya yükseldi.

Tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmeleriyle ilgili ceza miktarı bin 206 liraya çıkarıldı. 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı da 23 bin 250 liradan 24 bin 140 liraya yükseltildi. 2017'de kullanma kılavuzu ve garanti belgesi hükümlerine uymadan satışı yapılan her bir mal başına 232 lira yerine 240 lira ceza kesilecek. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almayan satıcıya 120 bin 706 lira ceza uygulanacak. Kurulmayan her bir servis istasyonu için ceza miktarı 12 bin 70, eksiklik olan her bir servis istasyonu başına ceza miktarı da bin 206 lira olacak. Kanuna aykırı olarak menfaat karşılığında tüketici ödülü satan kişilere 116 bin 254 lira yerine 120 bin 706 lira para cezası verilecek."

Tokbaş, tüketicinin eğitilmesi için gerekli programı yapmayan radyo ve televizyon kuruluşlarına verilecek ceza miktarının da 445 lira artırıldığını ve 12 bin 70 lira olduğunu söyledi.



- Önemli olan denetim

Tüketici hakem heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarının da değiştiğini anımsatan Tokbaş, ilçe hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 2 bin 400 lira, il hakem heyetlerine başvuru üst sınırının da 3 bin 610 lira olarak belirlendiğini söyledi.

İdari para cezalarının bir kısmını caydırıcı bulduğunu, ama tüketicinin korunması noktasında daha da önemlisinin yeterli denetim olduğunu dile getiren Tokbaş, "Yeterli denetimin yapılmaması halinde birçok kuruluşun haksız uygulamalarının devam edeceği unutulmamalıdır." diye konuştu.