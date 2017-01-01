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Genelkurmay Başkanlığı: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur ...
01 Ocak 2017 Pazar, 13:30
Genelkurmay Başkanlığı: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."