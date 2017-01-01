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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

01 Ocak 2017 Pazar, 13:32

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı yeni yıla yeni umutlarla ve yeni beklentilerle girdiğimiz bir günde maalesef hepimizi çok derinden üzdü ve derinden yaraladı." dedi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaköy'de alçakça ve vahşice gerçekleştirilen terör saldırısını nefretle kınadığını bildirdi.

Yeni yıla yeni acılarla girildiğini anlatan Torun, "Terör nereden gelirse gelsin, ne şekilde gelirse gelsin, hangi kitleyi, hangi kesimi hedef alırsa alsın sonuçta hepsi can. Bu saldırı yeni yıla yeni umutlarla ve yeni beklentilerle girdiğimiz bir günde maalesef hepimizi çok derinden üzdü ve derinden yaraladı." diye konuştu.

Torun, bu konularda artık gerekenin yapılmasını istediklerini vurgulayarak, "Artık ne gerekiyorsa yapmak lazım. Hep birbirimize yas diliyoruz, olaydan üzüntülerimizi dile getiriyoruz ama bu tür olayları bir türlü önleyemiyoruz. Önemli olan bu tür olayların önüne geçmek ve canları yitirmemek." ifadesini kullandı.

Saldırının gerçekleştiği yerin çok kalabalık olduğunu belirten Torun, şunları söyledi:

"Biz bu konularda tedbirlerin daha sıkı alınmasını bekliyoruz. İçimiz yanıyor. Çok üzgünüz. Neticede insanlar oraya eğlenmek için gelmiş ama böyle bir saldırıda canlarını kaybediyorlar. Gerçekten çok üzücü bir olay. İnşallah bu son olur."

Torun, artık ortak aklı ortaya koyarak, terörle hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.


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