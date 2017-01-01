İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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GİRESUN (AA) - İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı, Giresun'da kınandı.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bu karanlık günleri aşacak güçte olduğunu bildirdi.

Aksu, "Bu güzel ülkeye kıymaya kimsenin hakkı yok. İnsanların korku içinde yaşaması kader değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bu karanlık günleri aşacak güçtedir. Masum insanlara yönelik bu hain saldırıyı kınıyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun da hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Coşkun, şunları kaydetti:

"Hiçbir gerekçe masumlara yönelik saldırıları haklı gösteremez. Huzur ve güvenliğimizi hedef almış bu alçak saldırıyı ve adı ne olursa olsun bütün terör örgütlerini ve teröre destek verenleri şiddetle kınıyorum. Milletimizi yeryüzündeki mazlumların ve mağdurların umudu olmaktan çıkarmak, tarihimize ve birbirimize olan umudumuzu bitirmek, birbirimize düşürmek isteyen dahili ve harici caniler asla emellerine ulaşamayacaklardır.

Bu asil millet, hüzne ve umutsuzluğa asla teslim olmayacak ve engelleri teker teker aşacaktır."

Giresun Baro Başkanı Gültekin Uzunalioğlu da açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılının son saatlerinde hepimiz 'İyi ki gidiyor, 2017'ye girdiğimizde sihirli bir değnek değecek, her şey düzelecek, karanlık günlerden çıkıp güneşli, aydınlık günlere ulaşacağız' umudunu taşıyorduk ancak olmadı. Daha yeni yıla gireli bir saat olmuştu ki İstanbul'da bir gece kulübüne silahlı saldırı ile 39 masum insanımızı vahşice, acımasızca katlettiler.

Umutlarımızı kana bulayanları Allah kahretsin. Bu terör saldırısı vahşettir, alçaklıktır. Umutlarımızı kan, gözyaşı ve acı ile yok eden bu terör saldırısını lanetliyorum."

Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral da terör saldırısını lanetlediğini ve nefretle kınadığını belirterek, "Terör nereden, kimden ve kime gelirse gelsin, asla kabul edilemez. Bu toplum asırlardır farklı inanarak, farklı düşünerek bir arada yaşamayı başarmıştır. Bundan sonra da başaracaktır. Sağlık Sen Giresun Şubesi olarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." görüşünü paylaştı.