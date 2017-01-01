İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Ortaköy'de yılbaşında meydana gelen terör saldırısını kınayıp lanetlediğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Sekmen, "Saldırıda yaşamını yitiren yabancı misafirlerimizi saygıyla anıyorum. Bu ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyenler, kardeşi kardeşe kırdırmayı amaçlayanlar, içeride ve dışarıda terörün hamileri ve mandalarıyla iş birliği yapan kahpeler amaçlarına asla ve asla ulaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Sekmen, güvenlik güçlerinin terörle beslenen bu çapulcu tayfalarını yok edecek güç ve kararlılıkta olduğunu vurguladı.

Aziz milletin birlik ve beraberliğine kasteden harici ve dahili düşmanlar ve onun taşeronlarının, ülkenin huzurunu bozmak ve yeni Türkiye'nin yükselişini engellemek istediklerini bildiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu kirli oyun ve senaryoların farkında olan bizler, dünden daha çok birbirimize kenetlenmekteyiz. Büyük ve güçlü Türkiyemizin terörle mücadeledeki kararlılığını hiçbir kuvvet engelleyemeyecektir. Terörün kökünü kazıyan güvenlik güçlerimiz, iç ve dış güvenlik harekatlarında kahpeleri layık oldukları bataklığa gömmektedir. Yüce Allah, ordumuzu ve emniyet güçlerimizi, iç ve dış düşmanlarımızla mücadelede her daim muzaffer eylesin. Bu vesileyle terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."