Güney Kore'deki Choi skandalı

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SEUL (AA) - Güney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalı sonrası geçici olarak görevinden alınan Devlet Başkanı Park Geun-hye kendisine yönelik tüm suçlamaları reddetti.

Parlamento tarafından 9 Aralık'ta geçici olarak görevinden alınmasının ardından ilk defa gazetecilerle bir araya gelen Park, çarpıtılmış ve yanlış iddialarla suçlandığını, medyanın da olayı doğru olmayan bir şekilde aktararak buna katkı sağladığını söyledi.

Park, "Söylentiler, hikayeler ve yayınlar çarpıtıldı ve yanlış bilgi artık kontrolden çıktı" diye konuştu.

Yanlış anlaşılmaların başka yanlış anlaşılmalar doğurduğunu, hatalı bilgilerin başka hatalı bilgilerin yeniden üretilmesine neden olduğunu belirten Park, "Çok üzgün hissediyorum" dedi.

Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Soruşturmada, Park aleyhine bir karar çıkarsa ülkede 2017'nin Aralık ayında yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin bir cumhurbaşkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında ve 2013'te göreve başladığında Choi Soon-sil'in konuşma metinleri ve halkla ilişkiler konularında kendisine yardımcı olduğunu ancak bu durumun o dönemde sona erdiğini belirtmiş ve halkından özür dilemişti.



