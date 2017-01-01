01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Azez'deki ailelere yardım

01 Ocak 2017 Pazar, 14:29
Azez'deki ailelere yardım

HATAY (AA) - Hayrat Yardım Derneğince, Türkiye'nin Suriye sınırının güneyinde Halep'in Azez ilçesindeki 3 bin aileye çizme, kıyafet ve battaniye dağıtıldı.

Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli ailelere desteklerinin her zaman süreceğini belirterek, "Ağır kış şartlarının zorladığı kamplarda barınmaya çalışan ailelere gıda yardımlarının yanı sıra ısınma anlamında da desteklerimiz oluyor. Bugün 3 bin ailemize kıyafet ve battaniye, çocuklar içinde çizme dağıtımı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ayakları üşüyen çocukların hasta olmamaları adına daha fazla kişiye ulaşılması gerektiğini vurgulayan Aygün, Azez, Cerablus ve son olarak da Halep'ten tahliye edilerek İdlib'teki güvenli bölgelere sığınanların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Aygün, Suriye halkı için yeni yardım tırlarının hazırlandığını ve kısa sürede ailelere ulaştıracaklarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 3 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarihi külliyede Mekke'nin fethi gecesi etkinliği
YEREL

TARİHİ KÜLLİYEDE MEKKE'NİN FETHİ GECESİ ETKİNLİĞİ
Hatay'da yeni yılın ilk bebeği ''Asil Şaban''
YEREL

HATAY'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ ''ASİL ŞABAN''
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
YEREL

MEKKE'NİN FETHİ'NİN 1386. YILI
Türkmen kampında buruk yılbaşı
YEREL

TÜRKMEN KAMPINDA BURUK YILBAŞI
Halep'ten tahliye edilen ailelere yardım
YEREL

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLEN AİLELERE YARDIM
Metin Taşçı: &quot;Gençlerimizin Türklüğümüzün ve İslamlığımızın bilincinde olmasını istiyoruz&quot;
YEREL

METİN TAŞÇI: "GENÇLERİMİZİN TÜRKLÜĞÜMÜZÜN VE İSLAMLIĞIMIZIN BİLİNCİNDE OLMASINI İSTİYORUZ"
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
&quot;Halep'e Yol Açın&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'E YOL AÇIN" KAMPANYASI
Hatay'ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ